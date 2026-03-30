Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Xiang Guoquan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và trong nước.

Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Hiệp và Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, do Xiang Guoquan trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động mua bán trực tuyến.

Không chỉ tạo lập ứng dụng, nhóm này còn “pháp nhân hóa” hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc). Với vốn điều lệ “ảo” lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, chúng tạo vỏ bọc hào nhoáng, khiến nhiều nhà đầu tư lầm tưởng đây là sàn thương mại điện tử uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thực chất, Merry Trade chỉ là trò chơi số do Xiang Guoquan điều khiển. Các đối tượng quảng bá rầm rộ qua hội thảo tại nhiều địa phương, tự xưng là “leader”, thuyết giảng về tương lai thương mại điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao để đánh vào tâm lý làm giàu nhanh.

Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền (USDT) để đổi thành “điểm” trên ứng dụng, nhưng đây chỉ là các con số ảo không có giá trị thực. Ban đầu, nạn nhân được rút một khoản nhỏ để tạo niềm tin; khi nạp số tiền lớn, tài khoản sẽ bị khóa với lý do “lỗi kỹ thuật” hoặc “nâng cấp hệ thống”.

Từ tháng 9-11/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.