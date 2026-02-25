Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phú (36 tuổi, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của người dân về việc Nguyễn Hữu Phú có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phú từng làm việc tại Công ty SHB Finance nên nắm rõ quy trình, thủ tục cho vay tín dụng trên hệ thống phần mềm của đơn vị này.

Sau khi nghỉ việc, Phú đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhận hỗ trợ vay tín dụng trực tuyến. Khi người dân chuyển tiền để đóng lãi hoặc tất toán khoản vay, Phú không thực hiện nghĩa vụ với công ty tài chính mà chiếm đoạt số tiền để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Phú còn liên hệ các khách hàng từng vay tại SHB Finance, đưa thông tin về chương trình hoàn trả phí bảo hiểm. Khi được tin tưởng, Phú trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân để lập tài khoản ngân hàng mới và làm thủ tục vay tiền.

Sau khi khoản vay được giải ngân, Phú chuyển tiền về tài khoản của mình, chỉ chuyển lại cho khách một phần nhỏ và nói là tiền hoàn bảo hiểm, số còn lại chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phú đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại liên quan sớm đến Văn phòng Cơ quan CSĐT trình báo để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.