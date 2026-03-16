Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, ở Hà Nội) và các đồng phạm ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo buộc, vào năm 2006, bà Hà đứng ra thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân của 2 công ty. Nữ doanh nhân thuê các cá nhân đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các công ty này nhằm mục đích kinh doanh sắt thép, lập các hợp đồng kinh tế khống để vay vốn ngân hàng và chiếm đoạt.

Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các công ty chỉ là hình thức. Thành viên trong các công ty không góp vốn, công ty không sản xuất kinh doanh, không có việc mua bán hàng hóa thật. Bà Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế khống giữa các công ty với nhau.

Ảnh minh họa.

Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ các khoản vay ngân hàng và sử dụng cho mục đích cá nhân, từ ngày 22/2-26/4/2012, bà Hà đã sử dụng pháp nhân của Công ty Thiên Hà vay vốn tại Ngân hàng OCB.

Bị cáo chỉ đạo Vũ Thiên Lộc (Giám đốc Công ty Thiên Hà), Mai Thị Hoàng Yến (GĐ Công ty Ngân Phong), Vương Văn Tỉnh (GĐ Công ty Kao Hùng) và nhờ GĐ Công ty Thiết bị điện ký khống 5 hợp đồng kinh tế, xuất khống hóa đơn GTGT thể hiện việc mua thép để Công ty Thiên Hà lập phương án kinh doanh, hợp thức hồ sơ để OCB giải ngân theo 9 khế ước với số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân còn chỉ đạo GĐ Công ty Vinh Đa ký khống hợp đồng kinh tế, xuất khống hóa đơn GTGT để hợp thức đầu vào cho 3 công ty Ngân Phong, Kao Hùng và Thiết bị điện.

Sau khi Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội giải ngân, bà Hà chỉ đạo các nhân viên kế toán làm thủ tục rút tiền mặt từ tài khoản Công ty Vinh Đa, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng OCB, cơ quan điều tra xác định, có 3 giám đốc và các nhân viên công ty đã giúp sức cho bà Hà.

Trong vụ án này, bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo buộc, ngày 29/4/2010, Công ty Thiên Hà ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội, hạn mức tín dụng 50 tỷ đồng. Khi đó, Ngọc là cán bộ kinh doanh, người phụ trách trực tiếp khoản vay của Thiên Hà.

Tô Huyền Ngọc đã không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp; không xác minh đối với các nội dung là quy định bắt buộc, không phát hiện việc Công ty Thiên Hà lập khống hồ sơ…

Bị cáo không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay, dẫn đến Công ty Thiên Hà đã chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng cho Ngân hàng OCB Hà Nội.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do vắng mặt 2 bị cáo và một số người tham gia tố tụng khác.