Theo báo cáo, khoảng 12h30 cùng ngày, Công an phường Phú Mỹ nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người bất tỉnh dưới hố ga thoát nước tại khu vực trên.

Hiện trường hố ga thoát nước, nơi xảy ra vụ việc khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: Q.H

Qua xác minh, 2 nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn B. (SN 1993, trú xã Long Điền, TPHCM; là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng Tân Tiến) và anh Nguyễn Trọng T. (SN 1998, trú xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai; là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH Môi trường An Bình).

Khoảng 12h20 cùng ngày, anh B. bắc thang xuống hố ga để đo độ sâu, phục vụ công tác hút bùn. Khi xuống được một đoạn, anh B. bất ngờ ngã xuống đáy hố. Phát hiện sự việc, anh T. xuống cứu anh B. nhưng cả hai sau đó đều bị ngất, nghi do ngạt khí độc.

Đến 14h, lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân lên khỏi hố ga và chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Mỹ để cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai người đã không qua khỏi.

Theo Công an phường Phú Mỹ, hạng mục hố ga thoát nước nói trên do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng TPHCM làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Tân Tiến là đơn vị trực tiếp thi công.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an phường Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Viện KSND khu vực 12 điều tra, làm rõ.