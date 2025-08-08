Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi, vợ Bảy), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi) cùng trú phường Phú Thủy; Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi, vợ Tiến), trú phường Bình Thuận (đều thuộc tỉnh Bình Thuận cũ).

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Đoàn Bảy. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu “tín dụng đen” nên tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Đoàn Bảy cùng Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10-20%/tháng, tương đương 120-240%/năm. Các khoản vay đều được thu lãi hàng ngày, nếu “con nợ” không trả sẽ gây áp lực.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Pháp vừa tham gia cho vay vừa trực tiếp thu tiền nợ cho vợ chồng Đoàn Bảy. Trong khi đó, vợ chồng Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm, vốn có tiền án, cũng hoạt động cho vay theo hình thức tương tự, mang tính chất côn đồ. Các đối tượng thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Bị can Lâm Hán Tiến thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi cho vay, nhóm này yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và giao các loại giấy tờ như sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, tài sản có giá trị để làm tin. Trường hợp người vay chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tìm đến tận nhà, nơi làm việc để uy hiếp, buộc người vay phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản.

Đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều tang vật, chứng cứ liên quan.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay tổng cộng hơn 130 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi lên tới hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.