Ngày 7/11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tươi (SN 1982) và Đỗ Đăng Khoa (SN 1984, cùng trú phường An Khê) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh H.N.N. (31 tuổi, quê ở TP Huế) về việc bị hành hung tại khu vực trước số nhà 61 đường Ngô Nhân Tịnh.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Tươi và Khoa. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tươi và Khoa là hai đối tượng liên quan. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh N. gây thương tích.

Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Anh N. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, gãy xương chính mũi và chấn động não.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 2/11, anh H.N.N., tài xế xe công nghệ, nhận cuốc khách trên đường Ngô Nhân Tịnh. Khi đến trước số nhà 61, anh phát hiện hai ô tô đỗ chéo nhau chiếm gần hết lòng đường khiến xe không thể di chuyển.

Ô tô đen đỗ dưới lòng đường, phía bên kia đường một xe khác đỗ khiến xe anh N. (màu trắng) không thể di chuyển qua. Ảnh: A.N

Anh N. hạ kính hỏi nhóm người đang ngồi nhậu gần đó xem có ai là chủ xe để lùi giúp. Khoảng 10 phút sau, một người trong bàn nhậu, được cho là chủ xe, đứng dậy nói “quay đầu đi đường khác mà đón khách”, không chịu lùi xe và còn thách thức gọi cơ quan chức năng.

Hai bên xảy ra cãi vã, người này lao tới đấm anh N., sau đó một người khác tiếp tục tát vào mặt.

Theo lời kể của nạn nhân, khi vừa mở cửa bước xuống xe, anh bị 3-4 người trong nhóm lao tới giật điện thoại, ném đi và đánh liên tiếp trong hơn 10 phút.

“Tôi cố chạy đến trước một nhà dân gần đó để gọi điện báo công an thì choáng và ngất đi vì mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở Bệnh viện Đà Nẵng”, anh N. nhớ lại.

Hiện Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.