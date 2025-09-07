Tối 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006, trú tại phường Hoàng Mai) và Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: D.A.

Trước đó, Công an phường Kim Liên tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006, trú tại quận Hai Bà Trưng) về việc tối 31/8, chị bất ngờ bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương (phường Kim Liên, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Cụ thể, D.A từng đăng tải một số bài viết liên quan đến đời tư của Minh Khuê trên mạng xã hội. Hai bên đã hẹn gặp để “giải quyết” nhưng không thành.

Tối 31/8, nhóm của Minh Khuê hẹn D.A ra trước số 44 Tam Khương để “nói chuyện”. Tại đây, nạn nhân đã bị hành hung.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.