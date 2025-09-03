Sáng 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước khiến 3 thanh niên tử vong tại hồ Tuyệt tình cốc (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).

Theo ông Truyền, dù cơ quan chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng do hồ sâu khoảng 30 mét, nước rất đục nên vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng. Ảnh: NH

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột đi vào hồ Tuyệt tình cốc chơi lễ 2/9.

Sau đó anh T.T.T. (2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. (2004) và B.Q.C. (2004) đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.T.T. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng anh B.Q.C. và N.T.A. vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.