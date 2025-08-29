Sáng 29/8, lãnh đạo xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong vòng 4 ngày vừa qua, người dân liên tiếp phát hiện 4 thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na sau cơn bão số 5.

Khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của thủy điện Hủa Na. Do thi thể đã phân hủy từ lâu nên không thể xác định giới tính cũng như danh tính.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/8, người dân trên địa bàn xã Thông Thụ phát hiện 1 thi thể, nằm trong cỗ quan tài bằng gỗ, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, trôi dạt trên hồ thủy điện Hủa Na nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 25/8, người dân bản Lốc (xã Thông Thụ) cũng phát hiện 2 thi thể đã phân hủy nặng trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na nên trình báo chính quyền địa phương.

Thi thể trôi dạt nằm trong ván gỗ nghi là quan tài. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Thông Thụ đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể và trình báo Công an tỉnh Nghệ An.

Trong số 3 thi thể này, đến nay cơ quan chức năng mới xác định được 1 thi thể là nữ giới, 3 thi thể còn lại chưa xác định chính xác do đã phân hủy quá nặng.

Theo lãnh đạo xã Thông Thụ, những thi thể này có khả năng trôi dạt từ Lào về xã Thông Thụ. Xã này đã liên hệ với lực lượng chức năng ở Lào để làm rõ danh tính nạn nhân.

“Phía Lào xác nhận trước đó có mưa lớn gây sạt lở nghĩa trang của một bản ở gần biên giới nhưng chưa có thông tin cụ thể. Danh tính, nguyên nhân đang được công an điều tra, làm rõ. Chúng tôi đang cho lực lượng đi rà soát, kiểm tra lại toàn bộ khu vực lòng hồ thủy điện”, lãnh đạo UBND xã Thông Thụ nói.