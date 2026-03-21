Ngày 21/3, Công an phường Trảng Dài vừa phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, truy xét, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng vừa bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H

Theo thông tin trình báo, ngày 11/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo của chị M.T.T.T (39 tuổi, ngụ khu phố 4) về việc bị một đối tượng giả vờ vào tiệm tạp hóa mua hàng, lợi dụng sơ hở giật dây chuyền vàng 18K (5 chỉ, trị giá khoảng 50 triệu đồng) rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trước đó ít ngày, chị Đ.T.Q (47 tuổi, ngụ khu phố 2) cũng bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật dây chuyền vàng 18K (8 chỉ, khoảng 80 triệu đồng) khi đang lưu thông trên đường.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định và bắt giữ 3 đối tượng gồm Hồ Tuấn Anh (31 tuổi), Đào Văn Phúc (49 tuổi, ngụ phường Long Bình) và Võ Nguyên Kiện (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ nêu trên còn thực hiện thêm một số vụ cướp giật khác tại các địa bàn lân cận. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các bị hại liên quan sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.