Liên quan vụ nhóm người bị điều tra vì dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh), ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ba nghi phạm bị tạm giữ gồm Lê Hoàng Vũ (43 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang), Hoàng Ngọc Sáng (24 tuổi) và Hoàng Ngọc Huy (20 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Riêng Dương Thị Mỹ Hằng (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới) đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

4 đối tượng ra đầu thú gồm Lê Hoàng Vũ, Dương Thị Mỹ Hằng, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, những đối tượng này giữ vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại. Làm việc với công an, những người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Ngô Thị Thanh Liểu (36 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (39 tuổi, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang), Lê Văn Cảnh (41 tuổi), Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Ba đối tượng Liểu, Lãnh và Cảnh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành và thu hút đông du khách đến tham quan, nhất là dịp lễ, cuối tuần, một nhóm khoảng hơn 20 người đã lợi dụng cảnh đông đúc để dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản.

Nhóm này được cho là có sự phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách mang theo tài sản giá trị như dây chuyền, túi xách... các đối tượng sẽ vây ráp, tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một người áp sát ra tay chiếm đoạt rồi nhanh chóng chuyền tài sản cho đồng phạm tẩu tán.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thị Bích Thủy là người cầm đầu, đồng thời trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Các đối tượng Mặc, Thanh, Chí và Tây. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy xét những người còn lại để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.