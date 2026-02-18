Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm là Lê Anh Huy (18 tuổi, trú thôn Quảng Lợi) và Trần Đỗ Thanh Phong (18 tuổi, trú thôn Quảng Thuận, cùng xã Quảng Lập) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra tạm giữ đối tượng Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong. Ảnh: Quang Trung

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 16/2, Công an xã Quảng Lập nhận tin báo về vụ cướp giật tại tiệm vàng Kim Lượng, thôn Quảng Thuận.

Chủ tiệm vàng là bà Huỳnh Thị Lan (49 tuổi) cho biết, hai thanh niên đi xe máy Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng. Sau đó 2 đối tượng bỏ trốn.

Tiệm vàng nơi các đối tượng gây án. Ảnh: Quang Trung

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 15h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm là Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong.

Công an thu giữ phương tiện gây án và toàn bộ tài sản bị cướp giật. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.