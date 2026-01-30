Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải phá thành công chuyên án mua bán người qua biên giới. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng tham gia đường dây.

Lương Thị Chiến (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ cầm đầu. Các đồng phạm gồm Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982), Lương Thị Hoa (SN 1969) cùng trú xã Hữu Kiệm (Nghệ An) và Lô Thị Nhân (SN 1978, trú xã Chiêu Lưu).

5 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lừa bán một phụ nữ tại xã Mường Típ (Nghệ An) sang nước ngoài với giá 90 triệu đồng. Các đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng và chia nhau tiêu xài 70 triệu đồng còn lại.

Lương Thị Chiến đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới từ đầu năm 2011. Nhóm này chuyên tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để dụ dỗ đưa sang nước ngoài làm vợ.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân bị lừa bán. Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra và đề nghị các bị hại khác nhanh chóng đến trình báo.