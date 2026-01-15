Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, vào chiều 13/1, đơn vị nhận được tin báo từ một hiệu vàng trên phố Trung Kính về việc một thanh niên mang vàng đến bán trong trạng thái bất an, lo lắng, có dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo.

Cán bộ công an phường kịp thời ngăn chặn thanh niên bị lừa đảo. Ảnh: N.K.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường và mời thanh niên về trụ sở để xác minh sự việc.

Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên là N. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). Nam sinh cho biết tối 12/1, em nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, cáo buộc em có liên quan đến một vụ án rửa tiền, ma túy.

Đối tượng sau đó khống chế tinh thần, yêu cầu N. lấy 5 triệu đồng cùng số vàng của gia đình (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mang đi bán rồi chuyển tiền cho chúng. Do quá lo sợ, N. đã làm theo sự sai khiến của các đối tượng.

Sau khi được cán bộ Công an phường Yên Hòa giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo và trấn an tinh thần, nam sinh này đã hiểu ra sự việc.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.