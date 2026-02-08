Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đại (SN 1998, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội ''Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm''.

Đối tượng Trần Quốc Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của Hộ kinh doanh Thiên Ân (địa chỉ tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) do Trần Quốc Đại làm chủ.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ từ 1-6 ngày tuổi, với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn, trị giá trên 71 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất do Trần Quốc Đại làm chủ. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 20-24/1, cơ sở của Đại đã sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là ''nước kẹo'', chất cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm).

Theo cơ quan công an, Đại đã pha hóa chất vào nước dùng ngâm ủ, tưới lên giá đỗ để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.

Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.