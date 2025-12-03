Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Đường dây này do bị can Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình; làm nghề lao động tự do và đã có 1 tiền sự) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Theo điều tra, để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng ở miền Nam quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận tiền cá độ. Đáng chú ý, đối tượng Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt.

Để tạo lập đường dây, từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master) rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều chân rết tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD bằng 10.000 đến 100.000 đồng tiền Việt.

Các đối tượng thống nhất, các ngày đầu tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi trận đấu. Từ tháng 11/2024 - 9/2025, tổng số tiền đánh bạc trên các tài khoản cá độ liên quan đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.