Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Giàng Seo Páo ở Lào Cai dùng dao đâm nhiều nhát khiến người đàn ông cùng thôn tử vong. Sau khi được vận động, Páo tới cơ quan công an đầu thú.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Giàng Seo Páo (36 tuổi, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà) về tội Giết người.

Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Giàng Seo Páo. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/11, Công an xã Bắc Hà nhận tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N. (41 tuổi, trú cùng thôn với Páo) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nạn nhân có nhiều vết thương ở ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Dù được các y, bác sĩ cấp cứu, anh N. không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Bắc Hà xác minh, thu thập chứng cứ và truy tìm người gây án.

Qua điều tra, công an xác định Giàng Seo Páo là nghi phạm. Sau khi được vận động, Páo đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Giàng Seo Páo. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Páo khai do mâu thuẫn cá nhân nên xô xát với anh N. Trong lúc xô xát, Páo dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã thu giữ con dao nhọn dài 25,7cm được xác định là hung khí gây án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.