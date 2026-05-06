Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sự việc xảy ra tại khu Đình, xã Võ Miếu vào khoảng 16h ngày 19/4.

Vào thời điểm trên, Lê Văn Huy mang theo 2 con dao đến quán sửa chữa ô tô của anh T.D.P. Sau đó, Huy rút dao bầu đâm một nhát trúng vùng bụng khi phát hiện anh P. đang ở trong cửa hàng.

Sau khi bị đâm, anh P. bỏ chạy ra ngoài nhưng tiếp tục bị Huy đuổi theo và chém thêm một nhát trúng tay.

Đối tượng Lê Văn Huy. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân xung quanh đã đưa anh P. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét.

Sau 7 giờ gây án, Lê Văn Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ Lê Văn Huy về hành vi giết người.