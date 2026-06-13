Ngày 13/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (22 tuổi, trú xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tâm và chị K.T.D. (19 tuổi) là vợ chồng. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, chị D. đưa các con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 19h30 ngày 10/6, chị D. cùng mẹ ruột là bà K. đến nhà Tâm để lấy quần áo, đồ dùng cá nhân. Sau khi lấy đồ xong, giữa Tâm và mẹ vợ xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Tâm dùng dao phay tấn công mẹ vợ. Phát hiện sự việc, chị D. bỏ chạy nhưng bị Tâm đuổi theo gây thương tích.

Vụ việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh kịp thời can ngăn, khống chế Tâm.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai người liên quan và trưng cầu giám định thương tích.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.