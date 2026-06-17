Ngày 17/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đinh Trung H. cùng phương tiện tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 7/6, ông L.H.K. (81 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) điều khiển xe máy BKS 60FE-12XX lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng vòng xoay Hóa An đi chợ Đồn. Khi đến trước nhà số 95/14, xe máy của ông K. va chạm với xe máy BKS 60N5-98XX do một người đàn ông điều khiển hướng ngược chiều.

Cú va chạm khiến ông K. ngã xuống đường, chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người này không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường.

Mặc dù người dân gần đó đã đưa ông K. đưa đi cấp cứu, nhưng vẫn không qua khỏi.

Nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Biên Hòa và VKSND khu vực 1 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết; đồng thời khẩn trương truy tìm đối tượng.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã lần theo hành trình của xe gây tai nạn.

Đến ngày 8/6, lực lượng công an xác định người điều khiển xe máy BKS 60N5-98XX là Đinh Trung H. (53 tuổi, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều). Sau khi được vận động, H. đã tự nguyện mang xe máy đến cơ quan công an trình diện.

Tại đây, người này thừa nhận đã điều khiển xe đi ngược chiều, va chạm với xe của ông K. đang lưu thông đúng phần đường và lo sợ bị xử lý nên sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.