Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Huỳnh Văn Thương (40 tuổi, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), đối tượng bị Cơ quan CSĐT truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huỳnh Văn Thương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2019, Thương tự giới thiệu quen nhiều cán bộ ngân hàng và đứng ra “hỗ trợ” các khách vay vốn đến hạn không đủ tiền trả để làm thủ tục tất toán khoản vay. Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền của nhiều người rồi dùng tiền của người sau trả cho người trước.

Đến tháng 6/2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn, chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong quá trình lẩn trốn, Thương di chuyển qua nhiều địa phương, thuê nhà tại xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) và dùng tên giả “Phương” để che giấu thân phận.

Các trinh sát sau khi theo dõi đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ Thương ngay khi đối tượng vừa ra khỏi nhà.