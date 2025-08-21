Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ phóng hỏa làm 4 người bị bỏng, trong đó có 2 cháu nhỏ nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8 tại một phòng trọ trên địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Đ. đã phóng hỏa phòng trọ làm bản thân, vợ là chị N.T.H. (32 tuổi) và 2 con ruột là cháu C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) đều bị bỏng.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trong số đó, hai cháu nhỏ bị bỏng rất nặng và đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) để điều trị tích cực.

Bé trai 5 tuổi bị bỏng 70-75% cơ thể, phải thở máy để duy trì sự sống. Chị gái 13 tuổi cũng bị bỏng 45-50% và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng.

Hai cháu nhỏ hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: HC.

Vợ của nghi phạm cũng đang được điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM với nhiều vết bỏng. Riêng Đ. cũng bị bỏng và đang được cấp cứu.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ động cơ của vụ phóng hỏa để xử lý theo quy định của pháp luật.