Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đang cấp cứu cho 2 trẻ là bé C.N.Q.G (13 tuổi) và em trai C.N.B.L (5 tuổi) đều trú tại xã Đức Hòa, Tây Ninh. Hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân sau vụ phóng hỏa do người cha của hai bé gây ra.

Trước đó, rạng sáng 17/8, trong một căn phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (không sống chung với vợ con, cha mẹ ly hôn, hai trẻ sống cùng mẹ khi xảy ra vụ việc trên) đã đổ xăng khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng trong đó có hai đứa trẻ. Người thân đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

Hai trẻ đang được cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Bé trai B.L. bỏng 70-75% cơ thể, hơi thở đứt quãng, mạch yếu dần. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái Q.G. bỏng 45-50%, đường thở phủ đầy bụi than, mạch đập tới 160 lần/phút, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Hiện tại, các bác sĩ đang điều trị tích cực cho trẻ.