Hôm nay (ngày 21/8), Công an phường Thủ Đức, TPHCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, các nhân chứng và truy xét nghi phạm phóng hỏa một phòng trọ khiến 2 người bị thương, sau đó cướp xe máy bỏ trốn.

Hai nạn nhân bị thương là ông Đ.V.N. (55 tuổi, quê Bến Tre) và bà N.T.T.H. (50 tuổi, quê Đồng Nai).

Khu vực xảy ra vụ phóng hỏa. Ảnh: K.N.

Trước đó, khoảng 12h trưa 21/8, bà H. đến phòng trọ của ông N. trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (TPHCM) chơi.

Khi hai người đang trong phòng thì một người đàn ông xuất hiện, bất ngờ khóa cửa ngoài rồi ném chai xăng vào bên trong, khiến căn phòng bốc cháy dữ dội.

Khi ngọn lửa bùng phát, người đàn ông bỏ chạy ra đường, lấy xe gắn máy của một người dân dựng trước nhà rồi tẩu thoát.

Khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh kịp thời hô hoán cùng nhau phá cửa, dập lửa và đưa các nạn nhân thoát ra ngoài. Ông N. và bà H. bị bỏng nhẹ ở chân, được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu.

Công an đang khẩn trương truy xét kẻ phóng hỏa nói trên.