Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Tiến (SN 1986). Đối tượng trú tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Kết quả điều tra xác định, Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L (SN 1989) chung sống tại nhà riêng. Quá trình chung sống, hai bên phát sinh mâu thuẫn kéo dài. Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực đối với vợ.

Đối tượng Võ Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Đỉnh điểm vào ngày 11/12, chị L viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém vợ gây thương tích nặng. Nạn nhân sau đó may mắn chạy thoát ra ngoài và kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến tìm cách tự tử bằng việc uống thuốc trừ sâu, dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong. Vụ việc đang được công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra.