Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm Dương Văn Khánh (SN 1993) thực hiện hành vi phạm tội do không muốn ly hôn theo yêu cầu của vợ.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Khánh phát sinh mâu thuẫn từ ngày 20/12/2025. Chị V.T.N.A. (SN 2004) bỏ về nhà mẹ đẻ tại tổ dân phố Hồng Phong 1 vào ngày 27/12 sau khi bị chồng đe dọa.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Dương Văn Khánh điều khiển xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ vào khoảng 7h sáng 30/12. Đối tượng đã tấn công khiến chị N.A. tử vong tại chỗ.

Nghi phạm tiếp tục di chuyển đến nhà chị dâu là Đ.T.N. (SN 2001) tại tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn). Khánh dùng dao chém chị N. và cháu Đ.X.M. (SN 2023) khi hai mẹ con đang ngủ.

Người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu ngay khi phát hiện sự việc. Tuy nhiên, cháu M. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Dương Văn Khánh điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực sau khi gây án. Đối tượng đã nhảy từ tầng cao xuống đất tự tử.