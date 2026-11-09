Một tài xế taxi ở Đắk Lắk vừa bị hành hung sau khi va chạm với xe máy điện không gắn biển kiểm soát, chở 3 người.

Ngày 9/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế taxi bị hành hung sau va chạm giao thông với xe máy điện chở 3 người.

Tài xế Tâm (áo đỏ) bị đánh nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, sau va chạm, một đối tượng ngồi trên xe máy điện đã liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt nam tài xế taxi.

Theo trình báo của công ty vận tải taxi, khoảng 19h17 ngày 8/11, tại đường Trần Phú (xã Sơn Hòa), xe taxi do tài xế Phạm Ngọc Tâm điều khiển đã xảy ra va chạm với một xe máy điện chở 3 người. Thời điểm xảy ra va chạm, xe máy điện không gắn biển kiểm soát và cả 3 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi va chạm, một người trên xe máy điện đã lao vào đánh tài xế Tâm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên taxi có hành khách chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Sơn Hòa cho biết đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, đồng thời xác minh nguyên nhân, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.