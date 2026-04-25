Ngày 25/4, ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UBND xã Tân An (tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương đang hoàn tất thủ tục để khen thưởng, tuyên dương hai nam sinh có hành động dũng cảm cứu bạn nhảy cầu.

Hai nam sinh đưa bạn học vào bờ. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số học sinh trên đường đến trường khi đi qua cầu treo Tân An (bắc qua sông Hiếu) phát hiện một nữ sinh có biểu hiện bất thường. Ít phút sau, nữ sinh đi ra giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông từ độ cao khoảng 12m.

Phát hiện sự việc, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh (cùng là học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3) lập tức lao xuống sông cứu người. Cả hai nhanh chóng tiếp cận, dìu nữ sinh vào bờ an toàn, sau đó đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, nữ sinh được cứu sống kịp thời, cũng là học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3. Sau sự việc, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp em ổn định tâm lý.