Ngày 11/6, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh), cho biết sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh N.T.A. (SN 1993, trú phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Theo ông Tài, khoảng 11h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực vịnh Cửa Lục. Thời điểm được đưa lên bờ, nạn nhân mặc áo phông màu xanh, không còn quần.

Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau hai ngày tìm kiếm. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi tìm thấy thi thể anh T.A., lực lượng cứu hộ đã thông báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/6, anh T.A. đi lên cầu Bãi Cháy rồi bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống biển.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của một số phương tiện lưu thông trên cầu ghi lại. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động nhiều xuồng tổ chức tìm kiếm liên tục với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân.

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