

Ngày 10/10, Công an xã Đức Hoà, Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thanh để làm rõ hành vi cướp giật vé số của bé trai 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận.

Nguyễn Thị Phương Thanh, người cướp giật 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh. Ảnh: MĐ.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 8h30 sáng ngày 7/10, Nguyễn Thị Thanh Tuyền điều khiển xe máy BKS 71C3-203.11 đi từ nhà trọ ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, đến chợ để mua đồ.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, Tuyền nhìn thấy cháu L.Đ.P. đang đạp xe đi bán vé số.

Do cần tiền tiêu xài, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt số vé số của cháu P. Lúc này, cháu P. rẽ vào một con hẻm, Tuyền liền điều khiển xe máy chạy theo.

Đến đoạn đường vắng người, Tuyền gọi cháu P. lại, giả vờ hỏi mua vé số. Khi bé trai đưa vé cho Tuyền lựa chọn, lợi dụng lúc P. không để ý, Tuyền cầm tập vé số rồi tăng ga bỏ chạy về hướng khu công nghiệp Tân Đức.

Sau đó, Tuyền mang 135 tờ vé số bán cho người khác được 1,06 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Bé P. khóc nức nở khi bị cướp giật. Ảnh: MĐ.

Như VietNamNet đã thông tin, bị cướp tài sản, bé trai bật khóc nức nở và cố gắng đạp xe đuổi theo kẻ gian trên quãng đường dài.

Trong lúc vội vã, em đã bị té ngã xuống đường, chiếc xe đạp đổ nghiêng. Vết thương lớn, rớm máu xuất hiện ở đầu gối khiến em càng thêm đau đớn và hoảng loạn.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức sơ cứu cho bé trai và đưa em đến Công an xã Đức Hòa để trình báo.