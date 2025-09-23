Ngày 23/9, Công an xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh vẫn đang làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong dưới ao nước trên địa bàn ấp Tân Mỹ.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Trần Hoàng Oanh (39 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) giăng lưới bắt cá tại khu vực ao nước ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa thì phát hiện 1 thi thể nữ.

Tại hiện trường, nạn nhân nữ mặc áo đỏ, quần đen nổi trên mặt nước trong tư thế nằm sấp. Ngay lập tức, anh Oanh đã trình báo cơ quan chức năng.

Khi Công an xã Hậu Nghĩa có mặt tại hiện trường, tổ chức vớt thi thể cô gái thì xuất hiện tình tiết bất ngờ. Cách vị trí tử thi nữ khoảng 5m, một xác nam giới mặc áo đen cũng được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa.

Qua kiểm tra ban đầu, công an ghi nhận trên bờ ao, cách vị trí tử thi nam 10m, có một xe máy BKS 59Y1-008.64. Trên xe có 1 áo khoác nam màu đen và 1 áo khoác nữ màu đỏ.

Gần đó, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 1 đồng hồ dây đỏ, 10 vỏ lon bia, 1 đôi dép nữ màu xám và 1 đôi dép nam màu đỏ đen.

Hiện tại, danh tính và nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân vẫn đang được làm rõ.