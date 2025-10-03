Chiều nay (3/10), bà T.T.X. (51 tuổi, ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh), người bán nước mía ven đường tỉnh 827, ngay khu vực vòng xoay Tầm Vu đã có thông tin đính chính về việc mạng xã hội loạn tin trúng 8 tờ giải đặc biệt.

Giữa lúc dư luận xôn xao về tin đồn "bà bán nước mía trúng 8 tờ đặc biệt, cúng 5 con heo quay", người phụ nữ mỉm cười: "Tôi không trúng 8 tờ đâu, mà chỉ trúng 1 tờ đặc biệt đài Bình Phước ngày 20/9 thôi".

Sau khi trúng vé số đặc biệt, bà X. làm mâm lễ 5 con heo quay cúng giữa vòng xoay Tầm Vu, Tây Ninh gây xôn xao. Ảnh: HC.

Tờ vé số trị giá 2 tỷ đồng (thực nhận 1,8 tỷ đồng) đến với bà X. một cách ngẫu hứng. Khoảng 12 giờ trưa hôm đó, một cụ bà tầm ngoài 70 tuổi bán vé số bước đến mời, than rằng vé số còn quá nhiều, sợ ế.

"Nghe cụ than, tôi thấy tội quá, liền vào nhà lấy 30.000 đồng ra mua ủng hộ 3 tờ, mỗi đài 1 tờ khác nhau", bà X. kể lại và cho biết không ngờ, chính hành động san sẻ nhỏ bé đó đã mang lại may mắn khổng lồ.

Bà X. không giấu được sự xúc động khi nhớ lại đêm dò số qua điện thoại. Khi dãy số 663442 khớp với tờ vé số trong tay, bà "tim đập thình thịch, tay run run, nước mắt lăn dài".

"Câu đầu tiên tôi la lên là các con ơi, má trúng số đặc biệt rồi", bà X. nghẹn lời.

Lý giải về hành động gây chú ý, bà X. cho hay, sau khi nhận thưởng, việc đầu tiên bà làm là tìm lại người bán vé số để chia sẻ tiền may mắn.

Theo tâm niệm của gia đình, chồng bà X. đã mua 5 con heo quay đem ra vòng xoay Tầm Vu để cúng tạ ơn. Sau lễ cúng, toàn bộ số thịt heo quay cùng gần 100 phần quà giá trị cao đã được bà X. tặng lại cho bà con nghèo, người bán vé số khó khăn tại địa phương.

Ông Phan Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, xác nhận sự việc và đánh giá cao hành động tự làm công tác từ thiện xã hội đầy ý nghĩa của bà X., góp phần giúp đỡ các hộ khó khăn.