Sáng 4/10, UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo nhanh về vụ việc ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã bị ô tô 7 chỗ tông tử vong trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên quốc lộ 27.

Lễ tang Chủ tịch xã Lê Phước Toàn được tổ chức trang trọng. Ảnh: Hải Dương

Theo đó, vào khoảng 21h25 tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ tại Km16+650 Quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng), gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Lúc này, tổ công tác của xã Dray Bhăng nhanh chóng thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại vị trí nói trên.

Quá trình phân luồng, ông Lê Phước Toàn đã bị ô tô 7 chỗ mang BKS 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm C. (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng từ Đắk Lắk đi Buôn Ma Thuột tông vào người, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, bà C. đã rời khỏi hiện trường. Sáng 4/10, bà C. ra trình diện cơ quan công an.

Hiện UBND xã Dray Bhăng đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để địa phương này hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đến viếng, chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi Thư chia buồn đến gia đình ông Lê Phước Toàn, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của "một người cán bộ luôn đặt trọng trách với Nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân".