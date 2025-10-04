Video (nguồn: NTV)

Sáng 4/10, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng bị ô tô 7 chỗ tông tử vong khi đang điều tiết giao thông.

Trước đó, khoảng 21h25 tối 3/10, Quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn. Lúc này, ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ ra hiện trường để điều tiết giao thông.

Quá trình làm nhiệm vụ, ông Toàn không may bị ô tô 7 chỗ tông trúng dẫn tới bị thương nặng. Mọi người nhanh chóng đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại thể hiện, dù tổ công tác của ông Toàn đã dùng đèn pin ra tín hiệu chạy chậm lại, nhưng ô tô 7 chỗ vẫn lao nhanh rồi tông thẳng vào người ông Toàn. Cú tông khiến ông Toàn bị hất văng vào khu vực ngập nước, cách chỗ đứng làm nhiệm vụ khoảng 5m.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, khi nghe tin ông Toàn gặp tai nạn, ông và lãnh đạo Sở Y tế đã lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong đêm để chỉ đạo việc cấp cứu ông Toàn.

"Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Toàn đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu", ông Văn thông tin.