Sáng 4/10, UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo nhanh về vụ việc ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã - tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên Quốc lộ 27.

Theo đó, khoảng 21h25 ngày 3/10, tại Km16+650 Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng) xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tổ công tác xã ra hiện trường để phân luồng, cảnh báo. Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị ô tô 7 chỗ mang BKS 47A-461.73, do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) điều khiển, lao thẳng vào. Vụ va chạm khiến ông Toàn bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, bà Chi rời khỏi hiện trường. Đến sáng 4/10, nữ tài xế này mới đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, bà Chi khai có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, nữ tài xế này không vi phạm.

Lễ tang Chủ tịch xã Lê Phước Toàn. Ảnh: Hải Dương

Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng và đặt câu hỏi: bà Chi sẽ phải đối diện với mức án nào? Trao đổi về vụ việc, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - cho biết: “Qua clip hiện trường, có thể thấy xe ô tô không làm chủ tốc độ, đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một cán bộ tử vong. Đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan chức năng chắc chắn sẽ khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật”.

Luật sư phân tích thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nữ tài xế có sử dụng rượu bia, ma túy hay không đồng thời xác định nguyên nhân mất lái. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, bà Lê Thị Cẩm Chi khai có uống rượu bia. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó không phát hiện nồng độ cồn hay ma túy. Theo luật sư, có thể do bà Chi rời khỏi hiện trường và đến hôm sau mới trình diện, nên lúc kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở đã hết.

Cũng theo luật sư, lời khai không phải là căn cứ duy nhất để buộc tội, mà phải phù hợp với chứng cứ khác. Vì vậy, dù nữ tài xế thừa nhận đã uống rượu bia nhưng không có kết quả xét nghiệm sẽ không đủ cơ sở xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Pháp luật quy định nếu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người vi phạm bị xử lý theo Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù. Nếu có nồng độ cồn, khung hình phạt tăng nặng theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, từ 3 đến 10 năm tù. Việc xác định nồng độ cồn phải dựa trên kết quả xét nghiệm máu, khí thở của cơ quan chức năng.

“Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thân nhân nạn nhân, gồm chi phí cứu chữa, mai táng, công chăm sóc và khoản bù đắp tổn thất tinh thần”, luật sư Cường nói.

Cũng theo UBND xã Dray Bhăng địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn - người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân.