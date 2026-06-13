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Chiều 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tối 12/6, tổ công tác số 14 do Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Khoảng 22h20 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 36A-379.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối quyết liệt. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang làm nhiệm vụ, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn đi khoảng 300m rồi mới dừng lại.

Cán bộ CSGT bị kéo lê trên đường (ảnh cắt từ clip)

Hậu quả, Thiếu tá Sơn bị rạn xương quay và xương trụ cánh tay phải, đang được điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Người điều khiển ô tô nói trên được xác định là Lê Duy L. (23 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung). Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của L., lực lượng chức năng ghi nhận kết quả là 0,025 mg/L khí thở.

Công an làm việc với tài xế điều khiển ô tô kéo lê CSGT. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các hành vi: điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ ô tô và giấy phép lái xe để phục vụ công tác xác minh, xử lý.