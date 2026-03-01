Đêm 2/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào lúc 20h cùng ngày, Tổ công tác số 5 phối hợp Tổ cơ động số 8 thuộc Đội thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy tại đường Hoàng Quốc Việt (phường Uông Bí, Quảng Ninh).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 14C-222.64. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe lách khỏi hàng, bỏ chạy theo hướng phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành truy đuổi, đồng thời phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, tài xế vẫn không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe rẽ vào ngõ nhằm trốn tránh việc kiểm tra.

Khi xe CSGT áp sát, tài xế ô tô tải bất ngờ lùi phương tiện, va chạm làm hư hỏng xe của lực lượng chức năng, rồi bỏ chạy thêm khoảng 1km thì bị tổ công tác chặn lại.

Tài xế tiếp tục tăng ga tìm cách thoát thân nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Danh tính tài xế điều khiển xe được xác định là Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh). Trên xe còn có phụ xe L.T.D. (SN 1997, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Tuấn ở mức 0,200mg/L khí thở; test nhanh ma túy cho kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố nam tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan hành vi điều khiển phương tiện “khóa đầu, khóa đuôi” gây mất an ninh trật tự vào chiều mùng 2 Tết.

Công an khởi tố chủ doanh nghiệp Nguyễn Huỳnh Thanh Triều Bị can Nguyễn Huỳnh Thanh Triều, chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Triều, bị cáo buộc không xuất hóa đơn, kê khai thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn đóng hơn 200 triệu đồng.