Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại phường Phan Thiết.

Cơ quan chức năng xác định Huy là người điều khiển ô tô bán tải gây tai nạn rồi kéo lê xe máy gần 1km, xảy ra vào rạng sáng 20/2.

Ô tô bán tải kéo lê xe máy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 0h ngày 20/2, xe ô tô bán tải mang BKS 86C-170.68 do Huy điều khiển lưu thông từ khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết (phường Phan Thiết) thì va chạm với xe máy BKS 86L1-1215 do một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô bán tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, kéo lê xe máy trên mặt đường. Phương tiện chỉ dừng khi đi thêm gần 1km.

Hiện trường chiếc xe máy nằm trước đầu ô tô bán tải sau khi bị kéo lê gần 1km. Ảnh: Vân Vân

Người dân phát hiện người điều khiển xe máy nằm bất động nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Diễn biến vụ việc được một số người chứng kiến quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô bán tải.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.C. (56 tuổi, trú phường Phan Thiết), tử vong do chấn thương sọ não.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.