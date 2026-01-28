Đà Nẵng:

Ngày 28/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Quang Vũ (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Ngô Quang Vũ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 22/1, anh Nguyễn Văn T. (trú TP Huế) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê). Khi đến trước số nhà 294 Trần Cao Vân, anh T. xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Trần Văn Q. khi tham gia giao thông.

Hình ảnh Vũ chặn đầu xe ô tô, đánh tài xế được ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, chở anh Q. đến chặn đầu ô tô của anh T. Tại đây, Vũ dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai anh T. gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.