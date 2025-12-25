Mạng xã hội trước đó xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại khu vực chung cư K35 Tân Mai. Nội dung video hiển thị một người đàn ông áo vàng bị nhóm 3-4 người vây đánh.

Hình ảnh người đàn ông bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Ba người trong nhóm hành hung mặc trang phục nhân viên bảo vệ. Người đăng tải clip cho rằng, đây là nhân viên làm việc tại tòa nhà.

Ngày 25/12, lãnh đạo Công an phường Tương Mai xác nhận đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường ngay khi tiếp nhận thông tin. Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên để làm rõ nguyên nhân.

Công an phường Tương Mai bước đầu đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan. Đơn vị đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.