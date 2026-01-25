Chiều 25/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang triệu tập một số đối tượng nghi vấn để củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan vụ việc.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: H.H

Trước đó, đêm 23 và rạng sáng 24/1, sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, qua đó đoạt giải Ba U23 châu Á, hàng nghìn người dân trên cả nước đã xuống đường ăn mừng.

Tại Hà Nội, trong quá trình “đi bão”, một nhóm thanh niên bị nghi có hành vi sàm sỡ một phụ nữ và hành hung hội đồng bạn trai của nạn nhân tại khu vực hầm chui Kim Liên.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại bằng video và đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.