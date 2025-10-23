Ngày 23/10, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã mời ông P.X.L. (32 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) lên làm việc vì có hành vi đánh, bắt một thanh niên quỳ giữa đường.

Ông L. làm việc với Công an phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: MP

Tại cơ quan công an, P.X.L. khai trước đây từng là thầy dạy múa lân của thanh niên bị đánh. Thanh niên này từng tham gia đoàn múa lân của L. nhưng sau đó chuyển sang múa cho đoàn khác.

Do bức xúc nên L. hẹn thanh niên ra khu vực nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk để nói chuyện phải trái. Trong lúc nóng giận L. đã có hành vi tát, bắt thanh niên này quỳ gối xin lỗi.

Quá trình làm việc, ông L. cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết rất hối hận. Hiện gia đình thanh niên bị đánh cũng đã tha thứ cho L.

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, nam thanh niên bị đánh không có thương tích, đã rút đơn tố cáo. Riêng hành vi của L. sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen (sau này được xác định là L.) có hành vi đánh, bắt một thanh niên quỳ giữa đường.

Sự việc khiến dư luận bức xúc và cho rằng hành vi của ông L. là coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm.