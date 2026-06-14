Thời gian qua, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tích cực tham gia các cuộc thi, workshop, tọa đàm với vai trò diễn giả, giám khảo. Ở tuổi 48, anh nói bản thân vẫn sung sức, mong cống hiến và làm nhiều việc hơn cho điện ảnh.

Hôn nhân quan trọng nhưng chưa phải lúc công bố

Đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng.

Hồi tháng 3/2025, Nguyễn Quang Dũng bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện cấp cứu. Anh được bác sĩ chỉ định đặt stent thông mạch máu tim khẩn cấp trong "giờ vàng”. Sau thời gian tích cực điều trị và nghỉ ngơi, sức khỏe đạo diễn hiện ổn định.

“Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân khiến mình bị đột quỵ. Từ Covid-19, sức khỏe tôi kém đi, lại có thói quen hút thuốc và ít vận động, có thể đây là lý do chính”, anh kể với VietNamNet.

Thoát “cửa tử”, nam đạo diễn ý thức thay đổi bản thân. Trong sinh hoạt hàng ngày, anh giữ nhịp khoa học từ cuộc sống lẫn công việc. Đạo diễn rèn thói quen lên giường lúc 9 giờ tối, ngủ thẳng giấc mà không cần cài báo thức.

Anh hạn chế thức ăn dầu mỡ, tinh bột, các món lòng hay thịt đỏ, vắng mặt các cuộc nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp. Đạo diễn còn tập chơi pickleball trong khoảng 1 năm qua để duy trì sức khỏe, rèn sự nhạy bén cho trí não.

Nhờ biến cố, Nguyễn Quang Dũng thêm trân trọng giá trị sống. Hai thứ anh nghĩ đến nhiều nhất suốt giai đoạn vừa qua là “lòng biết ơn” và “sự yêu thương” từ chính gia đình, người thân và đội ngũ y bác sĩ.

Nhà sản xuất phim điện ảnh 48 tuổi khuyên mọi người không nên chủ quan với sức khỏe, đặc biệt là người trẻ, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay lập tức.

Nguyễn Quang Dũng và bạn gái - ca sĩ Bùi Lan Hương hạnh phúc sau 7 năm gắn bó.

Nguyễn Quang Dũng đặc biệt biết ơn bạn gái - ca sĩ Bùi Lan Hương - luôn ở cạnh động viên tinh thần. Từ lúc anh nằm viện đến lúc về nhà, cô lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

"Tôi thương Hương nhiều vì không ngại cực khổ để chăm sóc, lo lắng cho tôi”, anh chia sẻ.

Cặp đôi yêu nhau đã lâu và chính thức công khai mối quan hệ từ tháng 6/2023. Họ hiện sống chung tại TPHCM sau khi đã ra mắt gia đình 2 bên. Từ lúc “về chung 1 nhà”, cả 2 luôn cố gắng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ.

Dù cùng nghề, cả 2 quan niệm độc lập, không lệ thuộc hay nhờ cậy nhau. Những buổi hẹn hò, họ không nói chuyện nghề nghiệp, chỉ trao đổi về đề tài đời sống, ẩm thực, thích ngó nghiêng chuyện nọ chuyện kia…

Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương luôn tạo không gian cá nhân để đối phương thoải mái, thay vì cảm giác ngột ngạt vì bị kiểm soát. Điều này giúp cả hai giữ được sự tôn trọng tuyệt đối và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc riêng tư.

Nhờ đồng quan điểm, mối quan hệ cả 2 ít xảy ra mâu thuẫn. Trong đời sống, họ chưa gặp vấn đề gì quá khó hoặc nếu có, mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng.

Cặp đôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố chuyện kết hôn.

Nguyễn Quang Dũng cho rằng đôi khi cùng 1 câu chuyện nhưng ở từng thời điểm sẽ có kết quả khác nhau. Do đó, anh chủ động “đo” tâm lý bạn gái để biết ứng xử sao cho phù hợp. Cả 2 sẵn sàng chấp nhận tính xấu của đối phương, học cách thấu hiểu, nhường nhịn để giữ gìn mối quan hệ được lâu bền.

Trong khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân giục cưới, cặp đôi lúc này chưa nghĩ tới vì với họ trong 1 mối quan hệ quan trọng nhất là sự đồng điệu, gắn kết chân thành.

“Tôi và Hương đều bận, thời gian qua còn phải sửa nhà cửa. Hôn nhân tất nhiên quan trọng song để phát ngôn chính thức với khán giả cần phải cân nhắc. Lúc này chưa thích hợp để chúng tôi chia sẻ”, anh cho hay.

Ồn ào hay tranh cãi xung quanh, tôi thấy bình thường!

Điện ảnh Việt trong vài năm qua sôi nổi, nhiều dự án trăm tỷ và xuất hiện các gương mặt mới. Sự vắng bóng của Nguyễn Quang Dũng - tên tuổi đứng sau loạt tác phẩm nổi bật, từng oanh tạc phòng vé khiến nhiều người tò mò.

Nguyễn Quang Dũng nói vẫn làm việc mỗi ngày, không "ở ẩn" hay giải nghệ như tin đồn.

Nguyễn Quang Dũng kể ở từng giai đoạn có quan điểm làm nghề khác nhau. Ngày xưa, anh cố gắng chạy chỉ tiêu để mỗi năm đều có phim ra mắt. Sau khi làm hơn 10 dự án, anh chủ động đi chậm lại để tìm kiếm cảm hứng sáng tạo và chiều sâu cho từng dự án.

Đạo diễn từng mất 6 năm cho Đất rừng phương Nam. Trong thời gian đó, anh kịp thực hiện Tiệc trăng máu và 1 số dự án khác. Dù không xuất hiện nhiều, anh vẫn lao động miệt mài mỗi ngày với nghệ thuật chứ không “ở ẩn” hay bỏ nghề như tin đồn.

“Thấy 2-3 năm không ra phim không có nghĩa không làm việc, tôi lao động mỗi ngày đó chứ. Không thể vì thấy thị trường nhà nhà làm phim, thắng trăm tỷ rồi nóng ruột nhảy vào”, anh bày tỏ.

Nguyễn Quang Dũng đang ấp ủ nhiều kế hoạch phim ảnh. Anh đã bắt tay thực hiện Đất rừng phương Nam 2 cùng đội ngũ ê-kíp với mức kinh phí đầu tư cao. Đạo diễn cũng chuyển thể tác phẩm văn học Chiếc lược ngà của cha - nhà văn Nguyễn Quang Sáng lên điện ảnh, sẽ được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF 2026 cuối tháng 6. Ngoài ra, phim điện ảnh Quý tử vượt giàu do anh đạo diễn, cặp đôi Thu Trang – Tiến Luật đóng chính dự kiến công chiếu vào tháng 9 tới.

Thời gian qua, thị trường điện ảnh chứng kiến màn thắng đậm của các gương mặt mới, trong khi nhiều tên tuổi từng được xem là gạo cội, bảo chứng doanh thu ngã ngựa không ít.

Nguyễn Quang Dũng cho rằng 1 tác phẩm hiện nay được gọi là thành công phải đạt cột mốc 100 tỷ trở lên. Anh và các đồng nghiệp trong nghề đều tin mỗi dự án đều có số phận riêng. Có nhiều dự án tưởng thành công song lại thua lỗ và ngược lại. Điều này theo anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó “điểm rơi” - tính thời điểm và yếu tố may mắn chiếm 1 phần quan trọng.

“Ngay cả Trấn Thành, giờ phim sau của anh chỉ cần thua doanh thu phim trước một tý, mọi người sẽ xem đó là sự thất bại. Làm sao đòi hỏi phải doanh thu cao và phá kỷ lục suốt được, đặc biệt trong bối cảnh như hiện nay”, Nguyễn Quang Dũng phân tích.

Năm 2017, đạo diễn từng ra mắt Dạ cổ hoài lang, quy tụ dàn diễn viên Hoài Linh, Chí Tài… với mong muốn hướng tới tệp khán giả lớn tuổi. Kết quả, phim đạt doanh thu lẫn hiệu ứng không như mong đợi. Dù vậy, anh không tiếc nuối vì tin mỗi giai đoạn làm nghề sẽ có hướng đi riêng phù hợp.

Làm nghề hơn 20 năm, Nguyễn Quang Dũng thường xuyên đối diện ồn ào. Những tranh cãi xuất phát từ các tác phẩm của anh, hay phát ngôn trên mạng xã hội, gần nhất là câu chuyện tuyển trợ lý làm việc không lương.

Anh thấy gì từ ồn ào quanh mình?, Nguyễn Quang Dũng nói do trải qua quá nhiều thứ nên nhìn nhận mọi thứ bình thường. Điều khiến anh an ủi là bản thân không bị cuốn theo để ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

“Tất nhiên nó sẽ tác động tới tôi trong 1 khoảng thời gian 1-2 ngày, 1-2 tuần. Rồi mọi thứ cũng qua vì quan trọng tôi biết trong tâm mình là gì. Nếu không làm điều xấu cứ thoải mái, còn chuyện người ta nhìn nhận thế nào tôi không quyết được”, anh kể.

Khoảnh khắc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bên bạn gái Bùi Lan Hương

Ảnh, clip: HK, NVCC