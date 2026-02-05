Anh Đặng Quang Dũng ở xã Nghị Đức (tỉnh Lâm Đồng), trước đây là xã Sùng Nhân (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cho biết, gia đình anh đang sở hữu cây mai xù cổ có tuổi đời lên tới 126 năm. Anh đặt tên cây là “Tiên lão giáng trần”.

Về kích thước, cây mai hiện có chu vi quanh thân là 1,4m; khối bọc đế quanh bộ rễ có chu vi 5m; thân cây cao 5m và chu vi tán lá khoảng 20m.

Do cây có kích thước ngoại cỡ nên chi phí lặt lá mai và bón phân cũng lên tới 20 triệu đồng/năm. Riêng việc lặt lá cây trước Tết nhằm loại bỏ lá già, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ, kích thích hoa bung nở rộ đồng loạt đúng dịp Tết đã cần 6 người làm việc trong 2 ngày và tốn 6 triệu đồng.

"Cụ mai" ở Lâm Đồng ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nói thêm về nguồn gốc “cụ mai” hiếm có trên thị trường này, anh Dũng cho hay, cây xuất xứ từ vùng đất Đức Linh. Hơn 20 năm trước, anh đã mất nhiều thời gian để theo đuổi, thuyết phục mua lại cây từ một gia đình bản địa. Anh là đời chủ thứ tư được sở hữu cây.

“Vào năm 2000, giá trị một miếng đất thổ cư địa phương với diện tích 20x50m là khoảng 3,5 triệu đồng. Nhưng tôi đã mua cây mai này với giá 5 triệu đồng. Tức là bán lô đất cũng chưa đủ tiền mua cây”, anh kể lại với PV VietNamNet và cho biết, tới nay, giá trị thị trường của cây là không dưới 10 tỷ đồng.

Hiện tại, do cây có giá trị lớn và nổi tiếng trong vùng nên anh Dũng phải lắp camera theo dõi cũng như cắt cử người trong gia đình thay phiên túc trực bên cây 24/7.

Cây mai cổ nhìn từ trên cao.

Dù việc chăm sóc, bảo vệ cây tốn nhiều thời gian, công sức, nhưng chủ nhân của “Tiên lão giáng trần” cho hay, anh không muốn bán cây vì thấy bản thân có quá nhiều duyên nợ với gốc mai xù hơn 120 năm tuổi này.

Trước đó, vào Tết Quý Mão 2023, anh Dũng từng đưa cây lên trưng bày ở Hội Hoa xuân Tao Đàn 2023 tại TPHCM. Thời điểm đó, riêng chi phí thuê hai xe cẩu lớn và vận chuyển cây từ vườn lên tới TPHCM đã là 150 triệu đồng.

Ngay khi cây xuất hiện tại hội hoa, đã có vị khách ở tỉnh Đồng Tháp chồng ngay 5,1 tỷ đồng tại gốc để mua cây. Đồng thời, người mua này muốn “rước” cây về trồng trước đêm giao thừa. Tuy nhiên, do “Tiên lão giáng trần” còn thời gian trưng bày ở hội hoa nên vị khách không thể đưa về nhà ngay, dẫn đến giao dịch không thành công.

Sau đó, chủ tịch một tập đoàn lớn cũng đã chốt trả giá cây với số tiền là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp trục trặc trong quá trình giao dịch liên quan tới thuế VAT nên cây mai cổ này tiếp tục ở lại với chủ nhân hiện tại.

“Gốc mai có quá nhiều duyên nợ và gắn bó với tôi. Nếu bán cây, tôi có thể thu được nhiều tiền nhưng Tết đến xuân về mà không có cây thì tôi rất buồn và sẽ khóc mất”, anh Dũng tâm sự.

Nụ mai đang chờ bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới đây, từ ngày 12-22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), anh và gia đình quyết định không đưa cây về TPHCM tham dự hội hoa mà trưng bày ngay tại vườn cho bà con địa phương cũng như người dân ở các tỉnh tới thưởng lãm.

Trước đó, vào Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh ước tính, đã có hơn 20.000 khách tới vườn nhà để ngắm “cụ mai” độc nhất thị trường này.

Chủ nhân gốc mai cổ khẳng định, bản thân anh và gia đình không có nhu cầu kinh doanh. Do đó, anh Đặng Quang Dũng mở cửa vườn cho khách tham quan miễn phí “Tiên lão giáng trần” cùng hàng trăm cây mai khác tại vườn. Anh còn xây chòi cho khách phương xa tới nghỉ ngơi, uống nước và xây mới công trình phụ để phục vụ khách ngắm mai.

Do có giá trị lớn nên gốc mai được giám sát 24/7.

Ảnh: NVCC.