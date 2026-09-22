Ngày 10/9/2026, Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Đông Đô tổ chức “Ngày hội Đa văn hóa Khoa Ngoại ngữ - Chào đón tân sinh viên K31”, với sự tham gia của sinh viên K31 các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Nhật Bản.

Không chỉ là hoạt động chào đón tân sinh viên, chương trình được tổ chức như một không gian khởi đầu để người học tiếp cận rõ hơn với định hướng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ: học ngôn ngữ song hành với tìm hiểu văn hóa, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và từng bước xây dựng năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô chia sẻ với tân sinh viên K31 Khoa Ngoại ngữ.

Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp

Phát biểu tại chương trình, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô cho rằng trong bối cảnh giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sinh viên ngoại ngữ đã có nhiều thay đổi.

Theo ông, việc thành thạo một ngôn ngữ là điều kiện quan trọng nhưng chưa đủ. Người học cần đồng thời có khả năng hiểu sự khác biệt văn hóa, tư duy cởi mở, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực thích ứng và sự chủ động khi tham gia môi trường học tập, làm việc quốc tế.

Bởi vậy, đào tạo ngoại ngữ cần được đặt trong một hệ sinh thái học tập rộng hơn, nơi sinh viên vừa tích lũy kiến thức chuyên môn, vừa có cơ hội thực hành, trải nghiệm và va chạm với những tình huống gần với đời sống nghề nghiệp.

Đây cũng là cách Nhà trường cụ thể hóa triết lý giáo dục “Nhân văn - Sáng tạo - Thực nghiệp”, trong đó người học được đặt ở vị trí trung tâm, được khuyến khích phát triển tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế.

Đưa văn hóa vào quá trình học ngoại ngữ

Đại diện Khoa Ngoại ngữ, ThS. Dương Thị Kim Huệ - Phó Trưởng Khoa cho biết chương trình đào tạo của Khoa được định hướng theo hướng kết hợp giữa năng lực ngôn ngữ, kiến thức văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

ThS. Dương Thị Kim Huệ - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ chia sẻ về định hướng đào tạo với tân sinh viên.

Theo định hướng này, sinh viên không chỉ học cách sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc hay tiếng Nhật Bản mà còn được tiếp cận những đặc trưng về văn hóa, xã hội, giao tiếp và tác phong làm việc của các quốc gia sử dụng những ngôn ngữ đó. Việc hiểu bối cảnh văn hóa được xem là một phần quan trọng của năng lực ngoại ngữ.

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ giới thiệu chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K31

Học ngôn ngữ thông qua trải nghiệm đa văn hóa

Một trong những nội dung đáng chú ý của Ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo chủ đề các quốc gia gắn với những ngôn ngữ đang được đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ.

Sinh viên được trực tiếp trải nghiệm thư pháp Trung Quốc, nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản, trò chơi truyền thống Yutnori của Hàn Quốc và thử sức với K-pop Dance Challenge.

Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội Đa văn hóa

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức văn hóa qua giáo trình, những hoạt động tương tác giúp sinh viên tiếp cận ngôn ngữ trong bối cảnh cụ thể hơn. Quá trình cùng tham gia một trò chơi, thực hiện một sản phẩm văn hóa hay phối hợp với bạn bè trong các thử thách cũng tạo điều kiện để người học rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, sự tự tin và tinh thần hợp tác.

Đây là những năng lực ngày càng được coi trọng trong môi trường làm việc quốc tế, đặc biệt đối với sinh viên ngoại ngữ - những người có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến thương mại, du lịch, dịch vụ, biên - phiên dịch, giáo dục hoặc các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên trải nghiệm viết thư pháp

Từ năng lực ngoại ngữ đến năng lực hội nhập

Sự phát triển của công nghệ và quá trình dịch chuyển lao động đang làm thay đổi yêu cầu của thị trường đối với nhân lực ngoại ngữ. Khả năng sử dụng một ngôn ngữ ngày càng cần đi cùng hiểu biết chuyên môn, kỹ năng số, tư duy liên văn hóa và khả năng thích ứng với những mô hình công việc mới.

Với định hướng đó, Trường Đại học Đông Đô xác định đào tạo ngoại ngữ không chỉ hướng tới mục tiêu giúp sinh viên “biết thêm một ngôn ngữ”, mà xa hơn là hình thành năng lực sử dụng ngoại ngữ như một công cụ để học tập, làm việc và kết nối trong môi trường toàn cầu.

Từ nền tảng ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa đến kỹ năng nghề nghiệp, hành trình bốn năm đại học được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên từng bước hình thành bản lĩnh hội nhập - đủ năng lực chuyên môn để làm việc, đủ hiểu biết để thích ứng và đủ tự tin để kết nối trong một môi trường ngày càng không còn giới hạn bởi biên giới.

(Nguồn: Trường Đại học Đông Đô)