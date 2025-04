Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay, các trường đào tạo về an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đang cung cấp không đủ số lượng cho nhu cầu của thị trường. Mặt khác, chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường không đồng đều, đa số không có kinh nghiệm thực tế nên rất khó để tham gia vận hành các hệ thống quan trọng.

Từ thực tế khó khăn trong tuyển dụng nhân sự làm an toàn, an ninh mạng của đơn vị mình, ông Khổng Huy Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS), Chủ tịch Công ty Công nghệ giải pháp quốc tế VNCS (VNCS Global) nhận xét, Việt Nam có rất nhiều người trẻ giỏi, đam mê công nghệ, nhưng rào cản lớn nhất chính là khoảng cách giữa kiến thức học thuật và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

“Nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhưng khi bước vào môi trường làm việc lại bỡ ngỡ vì chưa từng được va chạm với các tình huống thực tế, chưa hiểu được cách một hệ thống phòng thủ vận hành trong đời sống thật”, ông Khổng Huy Hùng chia sẻ thêm.

Chương trình “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025” kéo dài 6 tháng, dự kiến từ ngày 27/5 đến ngày 27/11. Ảnh minh họa: T.L

Để góp phần rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật, lý thuyết và thực tế nghề nghiệp cho các sinh viên năm thứ 3 và thứ 4, VNCS và VNCS Global vừa khởi động “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025”. Đây là chương trình thực tập sinh tài năng dành riêng cho các sinh viên đam mê an toàn, an ninh mạng được VNCS và VNCS Global lần đầu tiên tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình đào tạo dành cho sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư các ngành CNTT, an toàn thông tin, mạng máy tính..., “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025” còn là một lộ trình tăng tốc mà VNCS và VNCS Global xây dựng, với kỳ vọng giúp các bạn trẻ sớm trở thành những cán bộ nguồn, những “chiến binh” an toàn, an ninh mạng thực thụ với đầy đủ kỹ năng và chuyên môn.

Sau khi kết thúc chương trình thực tập, nếu đáp ứng yêu cầu công việc, các sinh viên sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của VNCS, VNCS Global.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet về lý do để đơn vị quyết định lần đầu tiên tổ chức chương trình “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025”, ông Khổng Huy Hùng cho hay, bản thân ông trước đây cũng từng tham gia những chương trình tương tự, nhờ vậy đã được va chạm sớm với thực tế, học hỏi từ những nhân sự đi trước.

“Những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hành trình nghề nghiệp của tôi sau này. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức chương trình này với mong muốn mở ra một cánh cửa tương tự cho các bạn trẻ hôm nay”, ông Khổng Huy Hùng chia sẻ thêm.

Theo đại diện VNCS, điểm khác biệt lớn nhất của “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025” chính là 6 tháng thực tập thực chiến và chuyên sâu, theo mô hình luân phiên thực hành tại 3 phòng ban trọng yếu của công ty, gồm: Dịch vụ - Giải pháp; trung tâm điều hành an ninh mạng – SOC; đội kiểm thử xâm nhập- Pentest.

Qua đó, các sinh viên tham gia chương trình sẽ không chỉ học được kiến thức kỹ thuật mà còn trải nghiệm thực tế cách một hệ sinh thái an ninh mạng vận hành, phối hợp, phản ứng với sự cố như thế nào.

Trung tâm điều hành an ninh mạng – SOC của VNCS là 1 trong 3 phòng ban mà các sinh viên tham gia chương trình được trải nghiệm những công việc thực tế. Ảnh minh họa: T.L

Nói rõ hơn về những trải nghiệm của các học viên tham gia chương trình, ông Khổng Huy Hùng cho hay, trước hết, sinh viên sẽ được đào tạo bài bản theo chuẩn thực chiến, bởi chính những chuyên gia đang vận hành hệ thống phòng thủ mạng cho các tổ chức lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt, các học viên sẽ được trải nghiệm nhiều phòng ban, nhiều mảng khác nhau – không bị bó hẹp trong một vai trò cố định. Từ Phòng Dịch vụ - Giải pháp, SOC, Pentest, mỗi giai đoạn là một lần thử thách và khám phá bản thân.

“VNCS Cybersecurity Talent Program 2025” không phải là một khóa học, mà là một chuyến hành trình nghề nghiệp thực thụ, để sau 6 tháng, các sinh viên có thể tự tin đứng trong các đội ngũ an ninh mạng chuyên nghiệp.

Là một hành trình “làm thật - học thật”, chương trình tạo cơ hội cho các bạn trẻ được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo mật. Với mô hình đào tạo luân phiên, các sinh viên sẽ có cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái an ninh mạng, từ tư vấn giải pháp đến vận hành phòng thủ và kiểm thử tấn công.

“Quan trọng hơn, chúng tôi tin rằng chương trình này không chỉ mang lại giá trị cho từng cá nhân tham gia, mà còn là một bước nhỏ trong hành trình góp phần xây dựng thế hệ kỹ sư an ninh mạng thực chiến cho Việt Nam. Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, việc đầu tư vào con người, đặc biệt là lớp trẻ chính là cách phát triển bền vững nhất để đảm bảo an toàn cho không gian số quốc gia trong tương lai”, ông Khổng Huy Hùng chia sẻ.

Chương trình “VNCS Cybersecurity Talent Program 2025” kéo dài 6 tháng, dự kiến từ ngày 27/5 đến ngày 27/11, và được thiết kế với 2 giai đoạn: Khởi động – Sinh viên được đào tạo và được huấn luyện tại VNCS, nơi họ được làm quen với các giải pháp bảo mật và nắm bắt mô hình vận hành thực tế của các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; Thực chiến – Sinh viên được chọn tham gia trải nghiệm thực tế tại 1 trong 2 vị trí là SOC Analyst, phụ trách giám sát an ninh, phân tích sự kiện và xử lý sự cố và Pentester, thực hiện kiểm thử lỗ hổng bảo mật và mô phỏng các cuộc tấn công. Qua đó, giúp học viên hiểu rõ hơn về công việc thực tế và định hình hướng đi nghề nghiệp phù hợp.