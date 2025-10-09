Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, chương trình chính luận nghệ thuật “Niềm tin Hà Nội” do Đài Hà Nội tổ chức ở Cột cờ Hà Nội tối 8/10 đã làm sống lại chặng đường lịch sử vẻ vang và tự hào của Thủ đô và cả nước, bắt đầu từ cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hôm nay.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lần đầu tiên sau 65 năm, tổ khúc hợp xướng đồ sộ nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam - “Tổ quốc ta” (gồm 3 chương của các nhạc sĩ Hồ Bắc, Hoàng Vân, Phạm Tuyên) - được trình diễn đầy đủ và trọn vẹn trên sân khấu, ngay dưới chân Cột Cờ Hà Nội, biểu tượng thiêng liêng của non sông.
“Bản hùng ca đất nước” giai điệu mới của niềm tự hào dân tộc lần đầu vang lên trên một sân khấu âm nhạc với màn trình diễn ấn tượng của
Đào Tố Loan. "Bản hùng ca đất nước" của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn không chỉ tái hiện khí phách của dân tộc đã viết nên những trang sử vàng son mà còn khẳng định khát vọng xây dựng một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của hòa bình, hạnh phúc và phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Ca sĩ Đào Tố Loan chia sẻ: "Khi hát, tôi đặt mình trong dòng cảm xúc của dân tộc - niềm tự hào về độc lập, niềm tin vào tương lai và sự biết ơn với những thế hệ đi trước để thể hiện tinh thần mạnh mẽ, tươi sáng - đúng như tinh thần của
Bản hùng ca đất nước, một bản trường ca của thời đại hôm nay".
Ngoài ra, Đào Tố Loan còn trở lại sân khấu trong tà áo dài đỏ khi song ca bài "Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc" của nhạc sĩ Tân Huyền cùng NSƯT Hoàng Tùng và Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội.
Trên sân khấu chương trình còn có một tiết mục "rất Hà Nội" khác của
NSND Mai Hoa với "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký cùng hình ảnh cầu Long Biên đầy hoài niệm.
NSND Mai Hoa còn chinh phục khán giả với ca khúc "Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh.
Ca sĩ Phạm Tuân và Đặng Ngọc Anh mang tới đêm nhạc một tiết mục rất ăn ý "Tình em biển cả".
NSƯT Vũ Thắng Lợi mang tới chương trình tiết mục "Hồi tưởng". Đây không chỉ là một ca khúc mà là một bức tranh kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc.
Tiết mục của Đào Tố Loan:
Ảnh, clip: HTV
