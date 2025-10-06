Đam mê kỹ thuật và giàu óc sáng tạo, Phạm Hữu Tâm sớm bén duyên với công việc hòa âm - phối khí trong thập niên 1990, giai đoạn còn rất mới ở Việt Nam. Bạn bè gọi ông thân mật là “Tâm MIDI” vì là một trong những người tiên phong tại Việt Nam kết nối nhạc cụ điện tử với máy tính thông qua chuẩn MIDI (Musical Instrument Digital Interface) để hòa âm, phối khí.

Sinh năm 1961, nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm bước vào con đường nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi tham gia Đoàn ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM.

Người nghệ sĩ sống hết mình với âm nhạc

Năm 1995, Phạm Hữu Tâm mở phòng thu riêng. Quan niệm “nghệ thuật chỉ bền khi đứng trên nền tảng kiến thức, đam mê và tinh thần học hỏi không ngừng” thôi thúc ông theo đuổi con đường học thuật bài bản. Năm 2001, Phạm Hữu Tâm tốt nghiệp thủ khoa Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM, đồng thời hoàn thành chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Mở TPHCM.

Giai đoạn 2001-2007, Phạm Hữu Tâm sang Hoa Kỳ học tập sâu về âm nhạc và kỹ thuật hòa âm - thu âm tại các cơ sở uy tín như UCLA, Video Symphony, GWC, Moviola, OCC…

Tinh thần học tập bền bỉ giúp ông tích lũy nhiều chứng chỉ chuyên môn, tạo nền vững chắc cho những đóng góp lâu dài trong âm nhạc và điện ảnh Việt Nam.

Tên tuổi Phạm Hữu Tâm gắn với nhiều ca khúc được khán giả nhiều thế hệ yêu thích như: Giáng sinh hồng (Lam Trường), Khúc tình (Thu Phương - Huy MC), Phiêu lãng (3A), Nỗi nhớ hồn nhiên (Hồng Nhung)…

Đặc biệt, Vùng trời bình yên (2000) trở thành dấu ấn khó phai trong sự nghiệp, khiến người hâm mộ trìu mến gọi Phạm Hữu Tâm là “nhạc sĩ của vùng trời bình yên” - một định danh gói trọn phong cách nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Không chỉ sáng tác, ông còn ghi dấu ở mảng nhạc phim. Từ thập niên 1990 đến nay, ông viết nhạc cho nhiều phim truyền hình và điện ảnh: Nhà có 5 nàng tiên, Cha dượng, Gió nghịch mùa, Vó ngựa trời Nam, Tình thù hai mặt, Chân tình…; tham gia sản xuất các bộ phim dài tập như Giấc mơ biển (30 tập), Những đóa hoa tình yêu (30 tập).

Đáng chú ý, chuỗi 90 phim ngắn chuyển thể từ sách Hạt giống tâm hồn là minh chứng cho tâm huyết của ông với nghệ thuật nhân văn, gieo cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Với hơn 250 ca khúc cho phim, quảng cáo và nhiều thể loại khác, năm 2025, ông được vinh danh là “Nhạc sĩ sáng tác nhạc cho các bộ phim (đa thể loại) nhiều nhất Việt Nam”. Ở bất cứ vai trò nào - nhạc sĩ, nhà sản xuất hay nhà quản lý - Phạm Hữu Tâm vẫn giữ một nguyên tắc: làm nghệ thuật bằng thực tâm, bằng trách nhiệm, và bằng nụ cười hiền lành khiến đồng nghiệp, bạn bè thêm quý mến.

Phổ nhạc từ kinh Phật

Ở tuổi ngoài 60, sau nhiều giải thưởng và thành tựu, Phạm Hữu Tâm mở ra một hành trình khác biệt: phổ nhạc từ kinh Phật. Đây không phải ngã rẽ tình cờ, mà là sự tiếp nối tự nhiên của một tâm hồn luôn hướng về an lạc và vị tha.

Âm nhạc của ông, dù ở thể loại nào, vẫn phảng phất tinh thần nhân văn. Trong chuỗi phim Hạt giống tâm hồn, Phạm Hữu Tâm sáng tác những giai điệu nhẹ nhàng, nâng niu các giá trị “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Đến với kinh Phật, ông tìm thấy nguồn cảm hứng lớn hơn: kho tàng lời dạy về trí tuệ và từ bi.

Phổ nhạc kinh Phật là công việc theo Phạm Hữu Tâm là có nhiều thử thách: kinh văn vốn trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu mang năng lượng thiêng; đưa vào âm nhạc, người nhạc sĩ phải giữ trọn tinh thần nguyên gốc mà vẫn chuyển tải bằng giai điệu để khán thính giả dễ tiếp nhận. Đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, cảm xúc và lòng thành kính.

Nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm hành hương Yên Tử, đảnh lễ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chia sẻ với VietNamNet, Phạm Hữu Tâm cho biết không tìm kiếm danh tiếng ở dòng nhạc này, bởi “nhạc phim, nhạc thiền, nhạc Phật” vốn khó đem lại sự nổi tiếng.

Với ông, điều quan trọng là lan tỏa cái đẹp, cái thiện, gieo hạt giống an lành vào tâm thức con người. Khi phổ nhạc từ kinh Phật, ông như tìm thấy sự an trú cho chính mình, đồng thời mở thêm một cánh cửa để công chúng tiếp xúc Phật pháp qua con đường nghệ thuật.

Vì thế, sự nghiệp của Phạm Hữu Tâm bền bỉ và tỏa sáng từ chiều sâu, không ồn ào, phô trương. Ông như “người gieo âm thanh” lặng lẽ; mỗi nốt nhạc cất lên đều gói ghém lòng thành, niềm tin và khát vọng phụng sự.

Từ chàng trai 16 tuổi say mê âm nhạc đến người nhạc sĩ được vinh danh kỷ lục quốc gia, Phạm Hữu Tâm đã trải qua hơn bốn thập kỷ sống trọn với nghệ thuật. Ông không ngừng làm mới mình: từ nhạc Đời đến nhạc Đạo, từ nhạc tình đến nhạc phim, từ phòng thu đến trường quay, và nay là dòng chảy thanh tịnh của nhạc Phật.

Ở tuổi ngoài lục tuần, ông vẫn viết, vẫn dấn thân - như gửi gắm một niềm tin giản dị: cho đi rồi sẽ được nhận lại. Những bản nhạc phổ từ kinh Phật không chỉ là sáng tác của một nghệ sĩ, mà còn là thông điệp của một người muốn góp chút an lạc cho đời.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã vinh danh nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm là “Nhạc sĩ sáng tác nhạc cho các bộ phim (đa thể loại) nhiều nhất”, với hơn 250 bản nhạc phim truyền hình, điện ảnh và quảng cáo từ năm 1994 đến nay. Ông nhận bằng xác lập Kỷ lục gia tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2025 do Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM và Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM phối hợp tổ chức, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông cho âm nhạc nước nhà.