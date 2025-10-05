“Trăng chiều” trở lại sau 31 năm qua giọng ca của diva Mỹ Linh, “Lời của gió” được biến tấu tango, “Mùa thu vàng” ngân lên trong tiếng violin… Hà Nội Concert - Hoà nhạc Mùa Thu 2025 không chỉ là một đêm nhạc mà là cuộc hành trình của cảm xúc, nơi mùa thu Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ giao hưởng hiện đại và tinh tế.

Chương trình gồm nhiều ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam nổi tiếng về mùa thu lần đầu tiên được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng và các kiệt tác giao hưởng kinh điển quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Honna Tetsuji và sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ tài năng, Hòa Nhạc Mùa Thu 2025 góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc đích thực, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa âm nhạc của Hà Nội.

Mỹ Linh trở lại với “Trăng chiều”: từ thanh xuân tới hiện tại

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất tại Hà Nội Concert - Hoà nhạc Mùa Thu 2025 ngày 6/10 là sự trở lại của diva Mỹ Linh trong ca khúc "Trăng chiều" của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc - tác phẩm cô từng ghi dấu lần đầu cách đây 31 năm, khi mới 19 tuổi.

Lần này, "Trăng chiều" được vang lên trong bản phối giao hưởng do chính tác giả thực hiện, mang lại cảm xúc mới mẻ mà vẫn tràn đầy hoài niệm.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chia sẻ: “Lần đầu tiên Mỹ Linh thu bản này là năm 1994, là thu một băng cát xét của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tài trợ. Mỹ Linh lúc đấy là đang là sinh viên của Nhạc viện hát thành công với cảm xúc của tuổi trẻ mạnh mẽ và tinh khôi. Bây giờ Mỹ Linh hát có độ già dặn, trải đời. Mỗi một phiên bản là một kiểu khác nhau".

Ca sĩ Mỹ Linh cũng xúc động khi cất giọng với nhạc khúc từ thuở thanh xuân: “Tôi đã hát bài hát này năm 19 tuổi và từ đó đến giờ chưa biểu diễn lại. Lần này, hát với dàn nhạc giao hưởng, tôi cũng hơi hồi hộp nhưng buổi tập thật sự rất hay vì bản phối duyên dáng.”

Ca sĩ Mỹ Linh.

Tôi nghĩ lần trở lại này sẽ ở một tầm cao mới, hay hơn nhiều. Bài hát "Trăng chiều" nổi tiếng của những năm trước và bây giờ được vang lên thêm một lần nữa, tôi nghĩ rất xứng đáng. Không lẽ chúng ta cứ bỏ quên những tác phẩm tuyệt vời của những tác giả lớn tuổi? Như vậy thật sự là phí phạm sự cống hiến của họ".

Sự trở lại này không chỉ gợi lại ký ức thanh xuân của diva Mỹ Linh mà còn là cuộc đối thoại giữa tuổi trẻ và thời gian, giữa quá khứ và hiện tại - khi người nghệ sĩ trưởng thành cùng âm nhạc của mình.

Giai điệu mùa thu – sắc màu Hà Nội trong không gian giao hưởng

Bên cạnh “Trăng chiều”, phần đầu của đêm hòa nhạc sẽ mang tới hàng loạt bản tình ca mùa thu quen thuộc được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng: Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Lời của gió (Duy Thái), Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), Cảm ơn mùa thu (Thanh Tùng), Nhìn những mùa thu đi (Trịnh Công Sơn), Không còn mùa thu (Việt Anh), Mùa thu vàng (Ngọc Châu)…

Mỗi ca khúc là một sắc thái mùa thu khác nhau, khi lãng mạn khi hoài niệm, khi da diết đến cháy bỏng. Đặc biệt, “Lời của gió” được phối lại theo phong cách tango sôi động do Lan Anh và Lê Anh Dũng thể hiện một sự “lột xác” đầy thách thức và quyến rũ, đưa nhạc Việt bước sang không gian mới mẻ, đậm tính nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Khánh Linh sẽ thể hiện ca khúc “Mùa thu vàng” của anh trai, cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Bản phối giao hưởng khiến giai điệu thêm phần tinh tế, sâu lắng, như một lời tri ân gửi tới người nghệ sĩ đã đi xa.





Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình.

Phần hai của Hà Nội Concert là hành trình âm nhạc xuyên biên giới, nơi mùa thu của nhiều vùng đất trên thế giới được tái hiện qua những kiệt tác bất hủ.

Symphony No.3 – III. Poco allegretto của Johannes Brahms - một trong những chương nhạc giao hưởng đẹp nhất của Brahms, thường được gọi là “khúc hát mùa thu” của nhạc cổ điển Đức, giàu chất suy tư và lãng mạn.

Les Parapluies de Cherbourg của Michel Legrand mang đến giai điệu Pháp ngọt ngào, lãng mạn, gợi cảm xúc điện ảnh tinh tế; Tristan und Isolde: Liebestod của Richard Wagner – một aria bi tráng, đỉnh cao của chất lãng mạn Đức, biểu tượng cho tình yêu tuyệt đối vượt qua cái chết, tạo chiều sâu triết lý cho chương trình. Khán giả cũng sẽ được chìm đắm trong Silent Woods của Antonín Dvořák - tác phẩm cello trữ tình, chan chứa nỗi buồn và vẻ đẹp thiên nhiên do nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc trình diễn, mang lại không gian lắng đọng.

Hà Nội Concert - Hoà nhạc Mùa Thu 2025 sẽ được phát sóng trên kênh H1, H2 (chuẩn 4K), FM96, ứng dụng HANOI ON và các kênh mạng xã hội của Đài Hà Nội.

Chuỗi chương trình hoà nhạc thính phòng chất lượng cao Hà Nội Concert là một thương hiệu của Hà Nội, do Đài Hà Nội thực hiện thường kỳ, nhằm mang đến những sự kiện văn hóa giàu giá trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực của công chúng. Hàng chục chương trình đã được tổ chức thành công từ năm 2023, trải qua đủ bốn mùa của Hà Nội: Xuân – Hạ – Thu – Đông, không chỉ tạo nên những trải nghiệm thăng hoa, đậm dấu ấn Hà Nội cho công chúng Thủ đô, mà còn khẳng định vị trí dẫn dắt của thương hiệu Hà Nội Concert trong đời sống âm nhạc hàn lâm hiện đại ngày nay ở Việt Nam. Các đêm hoà nhạc thuộc thương hiệu Hà Nội Concert đều được đầu tư công phu về nội dung, quy tụ các nhạc sĩ, nghệ sĩ hàng đầu, kết hợp công nghệ âm thanh, hình ảnh hiện đại với chuẩn phát sóng 4K, mang lại trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn cho công chúng.

Trailer của chương trình:

Bảo An