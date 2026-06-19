Dưới đây là đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Trung Quốc thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đáp án môn Tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2026:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, Ngoại ngữ là một trong các môn thí sinh có thể lựa chọn trong bài thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các môn Ngoại ngữ được tổ chức thi gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Bộ GD-ĐT cho biết đề thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định về cấu trúc, định dạng và tỷ lệ các mức độ tư duy như kỳ thi năm 2025.

Theo cấu trúc hiện hành, bài thi Ngoại ngữ có thời gian làm bài 50 phút, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và thí sinh chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được tính 0,25 điểm, tổng điểm tối đa của bài thi là 10 điểm.

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nằm trong chương trình giáo dục cấp THPT, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu. Bên cạnh đó, đề thi vẫn có một số câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 10 và lớp 11 nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đã học trong toàn cấp học.

Đề thi được xây dựng theo các mức độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Định hướng ra đề tiếp tục chú trọng đánh giá năng lực và phẩm chất của người học thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức. Vì vậy, một số câu hỏi sẽ yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó thí sinh làm bài thi chính thức vào ngày 11 và 12/6. Môn Ngoại ngữ được tổ chức trong buổi thi các môn tự chọn ngày 12/6.